Mezunlar buluştu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kendisinin de 1983 yılında Tokat İmam Hatip Lisesinden mezun olduğunu belirterek, gençleri en iyi şekilde eğitilmiş, milli manevi duygulara salip olarak yetişmesini istediklerini belirtti. Yozgat'ta yapılan eğitim yatırımlarını anlatan Yurtnaç, "Geçen yıl 172 derslikten oluşan 70 milyonluk yatırım yaptık, inşaatlar sürüyor" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, imam hatip liselerinin göz bebeği okullarından biri olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı geleceğe yetiştirirken, buralar önemli görevler ifa ettiler. Bundan sonra da önemli görevleri ifade edeceklerdir. Her türlü sosyal hadiseler karşısında din eğitimi ve öğretimini sağlam almış toplumların direnci daha farklı olur. Din doğru öğrenilir ve doğru öğretilirse doğru yapma imkanına sahip oluruz. İmam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri bu anlamda toplumumuz din konusunda doğru bilgilendirme ve doğru yaşamasına sebep olma noktasında önemli bir fonksiyon icar ediyor. Şu anda her yerde imam hatip liselerimiz var, ilahiyat fakültelerimiz var. Buralarda çok değerli bilim insanlarımız var. Bunların hepsine çok büyük görevler sorumluluklar düşüyor" diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, meslek liselerine uygulanan kat sayı zulmünü Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihin çöp tenekesine attığını kaydetti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de İslam dininin bir akıl dini olduğunu dile getirerek, "Din adamı ibadetini yaparken, toplum içinde yaşayan insandır. Dini yalnız ibadet boyutuyla değil, ahlaki boyutuyla da ele alınması gerektiğini düşünüyorum. İbadet sadece insanın kendisi ile ilgilidir. Dinin ahlak boyutu son derece önemlidir. Dinin öncü insanları ibadetini yaparken toplumda ahlaki boyutları taşımazsa bu topluma çok ciddi zararlar verir. Din adamı mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin tüm adamlara eşit mesafede olmalıdır" ifadelerini kullandı.

