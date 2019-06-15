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Mezuniyet sevinci

ÇANDIR Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Çandır Anaokulu bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet sevinci

ÇANDIR Anaokulu 4-6 yaş grubu öğrencileri kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı. Çandır Anaokulu bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Mezuniyet sevinci

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Ali Sorgun, Şube Müdürümüz Fatih Günkan, Okul İdaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Konu çocuk olunca herkes biraz duygusal ve hassas oluyor. En değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Mezun olacak çocuklarımıza, 1.sınıflarında başarılar diliyorum" dedi.

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