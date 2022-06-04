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Mezuniyet coşkusu

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, öğrenciler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının mezuniyet coşkusunu yaşadı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:39
Mezuniyet coşkusu

Mehmet Akif Ersoy Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet törenine İlçe Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Okul idarecilerinin konuşmalarıyla başlayan programda miniklerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için yapılanlar ve yapılması gerekenler vurgulandı. Çocukların milli bilinç ve yüksek değerler ile yetiştirildiği belirtilerek mezuniyet sevincini sadece velilerin değil, tüm okulun yaşadığı söylendi. Minik mezunlar program boyunca koro, dans gösterileri, drama çalışmaları, Türkçe müzikler ile misafirlere keyif dolu dakikalar yaşattı. Büyük alkış toplayan gösterilerin ardından eğitimdeki devamlılığı sembolize eden bayrak töreni yapıldı.  Çocuklarının ilk mezuniyetine şahit olan veliler ve öğretmenler törenin sonunda gururlu dakikalar yaşadı. Minik mezunlara diplomaları verilerek eğitim hayatlarında nice başarılara kavuşmaları temennisiyle program sonlandı.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
MEZUNiYET COŞKUSU
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