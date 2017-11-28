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-Mezun oldular

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye İlim Eser Sahipleri Meslek Birliği(İLESAM) tarafından düzenlenen ‘Edebiyat Atölyesi Projesi’ kapsamında devam eden yazarlık dersleri son buldu.

-Mezun oldular

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye İlim Eser Sahipleri Meslek Birliği(İLESAM) tarafından düzenlenen ‘Edebiyat Atölyesi Projesi’ kapsamında devam eden yazarlık dersleri son buldu.

28 Kasım 2017 Salı 07:00
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-Mezun oldular

İlesam Yozgat İl Temsilcisi, gazetemiz köşe yazarı Ahmet Sargın, 8 hafta süren yazarlık okulundaki kursların son bularak, mezuniyet töreni yaptıklarını söyledi.
İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleşen tören ile projeye katılan öğrenciler belgelerini aldı.
Türkiye’nin birçok seçkin yazar ve şairinin katılımcı olarak dersler verdiği yazarlık atölyesine gençlerin de ilgisi yoğun oldu.
İlesam Yozgat Temsilcisi Ahmet Sargın, projeye katkı ve desteğini esirgemeyen Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Kültür Turizm İl Müdürü Metin Halıcı ve katılımcılara teşekkür etti.

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