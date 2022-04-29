Mezbahaneden hırsızlık iddiası

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden Yerköy belediyesine ait mezbahanenin tuvalet camı kırarak içeri giren kişi ya da kişiler tarafından akşam saatlerinde dinamo, kapı ve çeşitli demirlerin çalındığı öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan dinamo, kapı ve çeşitli demirler hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayıyla ilgili açıklama yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bu yapılan hırsızlık olayının kastiği ve işi aksatmak için yapıldığını ileri sürdü. Başkan Yılmaz, “Yerköy Belediyesi olarak, ilçemiz halkına, diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etmek için yapımı devam eden modern kesim hanemizin içerisinde bulunan yaklaştık 50 bin lira değerinde olan dinamo, kapı ve çeşitli demirler kişi veya kişiler tarafından çalınmıştır. Çalınan bu ürünler bizlerin şahsi malı değildir. Bu ürünler tüm ilçe halkımızın hakkı olan ürünlerdir. Bunu yapan ya da yaptıranlara Allah’a havale ediyoruz. Bu işi yapanlar, belediyemizin yapmış olduğu işleri yavaşlatmak ve sabote etmişlerdir. Hırsızlar, tüm ilçe halkının hakkına kastetmişlerdir” dedi.