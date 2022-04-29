Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Mezbahaneden hırsızlık iddiası

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, belediyeye ait mezbahaneden 50 bin lira değerinde dinamo, kapı ve çeşitli demirler çalındığı iddia edildi.

29 Nisan 2022 Cuma 00:14
Mezbahaneden hırsızlık iddiası

Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden Yerköy belediyesine ait mezbahanenin tuvalet camı kırarak içeri giren kişi ya da kişiler tarafından akşam saatlerinde dinamo, kapı ve çeşitli demirlerin çalındığı öne sürüldü. Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan dinamo, kapı ve çeşitli demirler hakkında emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayıyla ilgili açıklama yapan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bu yapılan hırsızlık olayının kastiği ve işi aksatmak için yapıldığını ileri sürdü. Başkan Yılmaz, “Yerköy Belediyesi olarak, ilçemiz halkına, diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etmek için yapımı devam eden modern kesim hanemizin içerisinde bulunan yaklaştık 50 bin lira değerinde olan dinamo, kapı ve çeşitli demirler kişi veya kişiler tarafından çalınmıştır.  Çalınan bu ürünler bizlerin şahsi malı değildir. Bu ürünler tüm ilçe halkımızın hakkı olan ürünlerdir. Bunu yapan ya da yaptıranlara Allah’a havale ediyoruz. Bu işi yapanlar, belediyemizin yapmış olduğu işleri yavaşlatmak ve sabote etmişlerdir. Hırsızlar, tüm ilçe halkının hakkına kastetmişlerdir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mezbahaneden Hırsızlık IddiasıYerköyBelediyeDinamoKapıçeşitli DemirlerFerhat YılmazYozgatIlerigazetesiHaber29NişanCuma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim buluşması
Eğitim buluşması
Kalplere dokunan yarışma
Kalplere dokunan yarışma
Kalplere dokunan yarışma
Kalplere dokunan yarışma
Bayramınız kutlu olsun
Bayramınız kutlu olsun
Kur’an okuma yarışmasına katıldı
Kur’an okuma yarışmasına katıldı
Çocuklar ile buluştu
Çocuklar ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim