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Mezarlıklarda imeceyle temizlik

Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın beldesinde her yıl halkın katılımı ile gerçekleştirilen mezarlık temizliği etkinliği yapıldı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:28
Mezarlıklarda imeceyle temizlik

Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Bahadın Beldesinde, geleneksel hale getirilen imeceyle mezarlık temizliği etkinliği yapıldı.
Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, belde mezarlığını her yıl imece usulüyle temizlediklerini, bunun bir gelenek haline geldiğini söyledi. Bozdemir, yerleşim alanlarının temizliği kadar mezarlıklarının da temizliğinin önemli olduğuna vurgu yaparak, belediye personelinin belde halkıyla birlikte her yıl olduğu gibi mezarlıkta temizlik, bakım, onarım çalışmaları yaptığını bildirdi. Başkan Bozdemir, ‘’Önceliğimizin hijyen ve temizlik olmasına özen göstermeye devam etmeliyiz. Her zaman olduğu gibi yine dayanışma ve imece usulüyle bizler için manevi öneme sahip, duygularımızın ortak noktada buluştuğu mezarlığımızın temizliğinde duyarlılık gösteren, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hakka yürüyen tüm canlarımız ışıklar içinde uyusunlar’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam• 

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Mezarlıklarda Imeceyle Temizlik
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