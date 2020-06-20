Mezarlıklara bakım

YERKÖY Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçedeki mezarlıklarda düzenleme çalışmalarının yanında, mezarlık içi yollarına da parke taş döşettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, ‘’Ölüsünün kıymetini bilmeyen dirisinin kıymetini bilemez demiştik. Yıllardır bakımsız bulunan Kale Mahallesi Mezarlığımızın yollarını şükürler olsun tamamladık. İnsafsız borçlanmalarla değil, israfsız projelerle sözlerimizi bir bir gerçekleştiriyor olmanın mutluluğuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.