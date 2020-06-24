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Mezarlıklar imeceyle temizlendi

Bahadın Belediyesi, imece usulü ile mezarlık temizliği geleneğini bu yıl da sürdürdü. Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, mezarlık temizliğine katılanlara teşekkür etti.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:35
Mezarlıklar imeceyle temizlendi

SORGUN İlçesinin Bahadın Beldesi’nde imece usulü ile mezarlıkların temizliği ve bakımı yapıldı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, belediye öncülüğünde halkın katılımı ile her yıl yapılan geleneksel mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmasını korona virüs salgınına rağmen gerçekleştirdiklerini söyledi.  Başkan Bozdemir, ‘’Önceliğimizin hijyen ve temizlik olmasına özen göstermeye devam etmeliyiz. Her zaman olduğu gibi yine dayanışma ve imece usulüyle bizler için manevi öneme sahip, duygularımızın ortak noktada buluştuğu mezarlığımızın temizliğinde duyarlılık gösteren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hakka yürüyen tüm canlarımız ışıklar içinde uyusunlar’’ dedi. 

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Mezarlıklar Imeceyle Temizlendi
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