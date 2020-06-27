Mezarlık temizliği

SORGUN Belediyesi, ilçede bulunan mezarlıklarını bakımları ile birlikte temizlik ve çövre düzenlemelerini de yaptırıyor. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede bulunan kabristanın temizlik ve bakımına başladıklarını bildirdi. Başkan Ekinci, ‘’Vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için çalışmalarımız düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca ilçe genelinde park ve bahçeler başta olmak üzere, yol ve kaldırımlarda yabani ot temizliği, çim biçme çalışmalarımız devam etmektedir. Temiz ve huzurla yaşadığımız bir Sorgun inşa etmek için çalışıyoruz’’ dedi.