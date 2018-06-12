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Mezarlık Temizlendi

SORGUN İlçesinin Bahadın Belediyesi öncülüğünde, belde halkı mezarlıkta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mezarlık Temizlendi

SORGUN İlçesinin Bahadın Belediyesi öncülüğünde, belde halkı mezarlıkta temizlik çalışması gerçekleştirdi.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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Mezarlık Temizlendi

Belediye Başkanı Dilaver Özcan, mezarlık temizliğini imece usulü ile her yıl gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özcan, ‘’Halkın katıldığı her dayanışma gibi bu da çok güzel oldu. Bütün katılanlara, belediyemiz personeline ve iş kur işçilerimize yürekten teşekkürler. Bu etkinliğe sevgili Satı Koç ve Yusuf Koç torunları Eren için adadığı pilav ile katkıda bulundu’’ dedi.

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