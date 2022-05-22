Mezarlık temizlendi

Ekipler vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıkta temizlik ve bakım çalışması yaptı. Vatandaşların mezarlıklarda rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışma yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Oğuz Ünal, "Mezarlık ziyareti yaparak, vefat edenlere dualar etmek, dinimizin bize vermiş olduğu önemli bir vecibe. Vatandaşlarımızın ziyaretleri kapsamında rahatlıkla girip çıkmaları ve dua etmeleri için ekiplerimiz tarafından temizlik yapıldı. Ekipler tarafından ağaç budama, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi. Mezarlık içerisindeki çevreye zarar veren çeşitli atıklar ile kuruyan otlar ve istenmeyen çalılar da temizlendi. Emeği geçen personelimize çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi