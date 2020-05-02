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Mezarlık sorunu çözüldü

Yenifakılı Belediyesi mezarlıklarda düzenleme çalışmasıyla birlikte, taziye evini de hizmete sundu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:33
Mezarlık sorunu çözüldü

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, göreve geldikten sonra 30 yıldır çözüm bekleyen sorunlardan birisi olan mezarlık sorununu çözdüklerini söyledi. Başkan Yalçın, sıklıkla mezarlığın dolduğu, yeni bir mezarlık yapmanın şart olduğuna inanılıp, dile getirildiğini hatırlattı. Başkan Yalçın, ‘’Biz yeni bir mezarlık yerine, eski mezarlığımızı genişletmek, düzenlemek gerektiğine inanıyorduk. Çünkü mezarlığı ikiye çıkarmak bazı zorluklara neden olabilecekti. Mezar ziyaretlerinde iki ayrı mezarlığı ziyaret etmek hemşerilerimize güçlükler çıkaracaktı’’ dedi. Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın, toplamda 300’den fazla modern mezarlar yaptıklarını kaydetti.  Yalçın, ‘’Hem de çok ucuza. Belediyemizden 50 bin lira harcadık ve 57 bin lira kasamıza para girdi. Sonuç olarak belediye bütçesine bir yük oluşturmadan, kendisini amorti eden bir proje oldu. Mezarlığımıza 600’den fazla çam diktik. 400 çam da halkımıza dağıttık. Yine halka Hünnap ağacı dağıttık. Birkaç yıl içinde mezarlığımız daha yeşil olacak’’ diye konuştu. Başkan Yalçın, iki hayır sahibinin katkısıyla hanım ve erkekler için mezarlıkta bir mescit, şadırvan yapılmasını sağladıklarını, mescidin tartışmasız Yenifakılı ilçesindeki en güzel taş yapı olduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Yine bu mescit yanında bir taziye alanı ve evi inşa ediyoruz. Cenazeden sonra direk mezarlıktaki bu alana gelip toplu taziyeler yapılacaktır. Ev ev çadır sandalye gezdirmeyeceğiz artık. Üstelik de herkesin evi olmayabiliyor. Özellikle yerleşke dışından gelenler için büyük bir kolaylık olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

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Mezarlık Sorunu çözüldü
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