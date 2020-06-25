Mezarlık düzenlemesi

AKDAĞMADENİ belediyesi tarafından Güneyli Mahallesinde devam eden çalışmalar doğrultusunda ihtiyaçları karşılamayan eski mezarlık alanı yeniden düzenleniyor. Yapılan yeni çevre düzenlemeleriyle birlikte daha kullanışlı bir duruma getirilecek olan mezarlığa hayır severler tarafından bağışlanan 4 bin 500 metre kare alan ilave edildiği bildirildi. Mezarlık içi çevre düzenlemesi, taziye alanı ve çeşme yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve tüm mahallelere gerek vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda gerek belediyenin belirlemiş olduğu ihtiyaçlar göz önüne alınarak çalışmaların devam ettiği kaydedildi.