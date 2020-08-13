Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1114
ALTIN
451.718
DOLAR
7.2563
STERLİN
9.5522
EURO
8.5572

Mezarlık düzenlemesi

Akdağmadeni Belediyesi, Güneyli Mahallesi Mezarlık ve çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlandı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 00:35
Mezarlık düzenlemesi

AKDAĞMADENİ İlçesinde mezarlıklarda başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında Güneyli Mahallesi Mezarlığındaki çalışmalar da tamamlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, mahallelerin ihtiyaçlarına göre planladıkları çalışmaların bir kısmının devam ettiğini, diğer bir kısmının da tamamlandığını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Güneyli Mahallesi’nde artık ihtiyaçları karşılamayan eski mezarlık alanında başlatmış olduğumuz mezarlık alanı genişletme çalışmaları ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Çalışmalarımız doğrultusunda hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan 4 bin 500 metrekare alanda çevre duvarlarının yapımı, kaldırımların düzenlenmesi, taziye alanı, çeşme yapımı, çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Mezarlık alanı düzenli görünümüne kavuşturuldu’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Mezarlık Düzenlemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
RAHMETLE ANDIK
RAHMETLE ANDIK
Hepimiz için sağlık
Hepimiz için sağlık
Piknikçiler uyarıldı
Piknikçiler uyarıldı
SAAT KULESiNE OPERASYON
SAAT KULESiNE OPERASYON
Sarıkaya şantiye gibi
Sarıkaya şantiye gibi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim