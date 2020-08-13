Mezarlık düzenlemesi

AKDAĞMADENİ İlçesinde mezarlıklarda başlatılan düzenleme çalışmaları kapsamında Güneyli Mahallesi Mezarlığındaki çalışmalar da tamamlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, mahallelerin ihtiyaçlarına göre planladıkları çalışmaların bir kısmının devam ettiğini, diğer bir kısmının da tamamlandığını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Güneyli Mahallesi’nde artık ihtiyaçları karşılamayan eski mezarlık alanında başlatmış olduğumuz mezarlık alanı genişletme çalışmaları ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Çalışmalarımız doğrultusunda hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan 4 bin 500 metrekare alanda çevre duvarlarının yapımı, kaldırımların düzenlenmesi, taziye alanı, çeşme yapımı, çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Mezarlık alanı düzenli görünümüne kavuşturuldu’’ dedi.