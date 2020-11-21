Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1324
ALTIN
459.075
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.1325
EURO
9.0363

Mezarlığa Taziye Evi

BOĞAZLIYAN ilçesinde ihtiyaç duyulan Tezi Evi, ilçe mezarlığında inşa edilmeye başlandı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 00:49
Mezarlığa Taziye Evi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe mezarlığı karşısında planlanan Taziye Evi binasının inşaatına başlandığını bildirdi. Başkan Coşar, ‘’Gerçek bir Boğazlıyan sevdalısı ve hayırsever, Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen ağabeyimiz ile kardeşlerinin büyük destek ve katkısıyla hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında gelen bu önemli eseri ilçemiz de hayata geçiriyoruz. Bu hususta, ilgi ve destekleri için bu güzel insanlara hem şahsım, hem kurumum, hem de tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yüreğini iyilik için ortaya koyanların gücüyle daima Boğazlıyan’da huzur ve bereket olacaktır’’ diye konuştu. •SEYFETTİN SAĞLAM• 

Anahtar Kelimeler:
Mezarlığa Taziye Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKi ŞEKiLLENiYOR
TOKi ŞEKiLLENiYOR
Köpek Timinden kaçış yok
Köpek Timinden kaçış yok
CHP’liler kenetlendi
CHP’liler kenetlendi
Okullar ve inşaatlar denetlendi
Okullar ve inşaatlar denetlendi
Yozgat’tan Denizli’ye köprü kuruldu
Yozgat’tan Denizli’ye köprü kuruldu
Kazankayalılar sorunları anlattılar
Kazankayalılar sorunları anlattılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim