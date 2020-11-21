Mezarlığa Taziye Evi

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe mezarlığı karşısında planlanan Taziye Evi binasının inşaatına başlandığını bildirdi. Başkan Coşar, ‘’Gerçek bir Boğazlıyan sevdalısı ve hayırsever, Çelikel Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Türkmen ağabeyimiz ile kardeşlerinin büyük destek ve katkısıyla hassasiyetle yaklaştığımız konuların başında gelen bu önemli eseri ilçemiz de hayata geçiriyoruz. Bu hususta, ilgi ve destekleri için bu güzel insanlara hem şahsım, hem kurumum, hem de tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Yüreğini iyilik için ortaya koyanların gücüyle daima Boğazlıyan’da huzur ve bereket olacaktır’’ diye konuştu. •SEYFETTİN SAĞLAM•