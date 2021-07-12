MEYVESiNi BU YIL YiYECEK

Yozgat Ziraat Odası eski Başkanlarından Süleyman Çatalyürek, Özlüce Köyündeki evinin bahçesine diktiği Muşmula bitkisinin meyvesini yiyebilmek için 15 yıl bekledi, bu yıl meyveyi toplamak için olgunlaşmasını beklemeye başladı. Yozgat Ziraat Odası eski başkanlarından Süleyman Çatalyürek, köyünde tarımsal faaliyetlerinin yanında alternatif tarımsal ürünlerin üretimine yönelik de çaışmalarda bulunuyor. Çatalyürek, ziyaretine gittiği bir köyde kendisine verilen iki fideyi evinin önündeki bahçe girişine diktiğini, 15 yıldır meyve alabilmek için beklediğini söyledi. Çatalyürek, ‘’Diktiğim fidelerden birisi bu yıl meyve vermeye başladı, diğerinde henüz bir şey yok. Olgunlaşmasını bekliyorum. Eşe dosta da tavsiyede bulunacağım’’ dedi. Türkiye'de bazı yörelerde döngel, töngel ve yenidünya olarak da bilinen muşmula meyvesinin bazı bölgelerde oldukça yoğun olarak üretiminin yapıldığını kaydeden Çatalyürek, şifası pek bilinmeyen Muşmula meyvesinin çok iyi bir karaciğer dostu olduğunu kaydetti. Çatalyürek, ‘’Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği muşmula meyvesi, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinleri de yok ettiği de bilinmektedir. Yozgat’ın ikliminde de bu bitki yetiştirilebilmektedir’’ diye konuştu.