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Meyveler yetişiyor…

Yerköy ilçesinde bulunan Modern Meyve Yetiştiriciliği uygulama bahçesinde, deneme amaçlı meyve fideleri gelişimini sürdürüyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 23:54
Meyveler yetişiyor…

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile birlikte, Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Bitkisel Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu, Merkez Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz’dan bilgi aldı. Boz, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yürütülen Yerköy İlçesi Modern Meyve Yetiştiriciliği Projesi kapsamında oluşturulan meyve bahçelerine ilişkin bilgi verdi. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Boz, “Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aysel Koç başkanlığında yürütülen KOP-Teyap modeli meyve bahçelerimizde 4 çeşit elma, 4 çeşit armut, 3 çeşit kiraz, 2 çeşit vişne, kurt üzümü adı verilen gojiberi, ahududu ve böğürtlen meyvelerinin adaptasyon çalışması yapıldı” dedi.

Prof. Dr. Karadağ ise, korona virüs salgınının insanlığın temel ihtiyaçları çerçevesinde gıda zinciri ve çeşitliliğinin en üst seviyeye taşınması açısından tarımsal faaliyetlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlattı. Karadağ, “Bir tarım şehri olması dolayısıyla bu tür projelerin uygulama alanı olarak Yozgat ilimiz daha avantajlı bir konumdadır. Yozgat İli Yerköy İlçesi Modern Meyve Yetiştiriciliği Projesi’nin hem bölgesinde hem ülkemize önemli bir getirisi olacaktır” diye konuştu.

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Meyveler Yetişiyor…
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