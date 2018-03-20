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Meyvecilik gelişecek

AKDAĞMADENİ ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

Meyvecilik gelişecek

AKDAĞMADENİ ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Meyvecilik gelişecek

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, her yıl düzenli olarak başlattıkları sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışların başladığını belirterek, “Getirdiğimiz sertifikalı meyve fidanlarını çiftçimize maliyet fiyatına satıyoruz. Ceviz, kayısı, armut, şeftali, dut, kiraz, vişne, ayva, erik, bodur elma gibi fidanların satışı başladı” dedi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Elmalı, “Biz Ziraat Odası olarak köydeki çiftçimizin en az 100 meyve fidanı, 10 ineği ve 50 tavuğu olsun istiyoruz. Bu sayede, köyden şehre göçü yavaşlatmak, çiftçimizin köyünde geçimini en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız bölge çiftçisine yöneliktir. Bölge çiftçisi kazansın, üretsin. Bu güne kadar 70 bin meyve fidanı toprakla buluştu. Hedefimiz yüz bin meyve fidanını toprakla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

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