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Meyve Hasadı

KADIŞEHRİ ilçesinin Kabalı köyünde elma hasadı devam ederken, elde edilen üren yüz güldürdü.

Meyve Hasadı

KADIŞEHRİ ilçesinin Kabalı köyünde elma hasadı devam ederken, elde edilen üren yüz güldürdü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:49
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Meyve Hasadı

2009 yılında tarlaların birleştirilmesiyle oluşturulan bahçenin 3 bin 300 dönümlük alanında üretilen Gala grubu başta olmak üzere fuji, granny smith, golden, pink lady adındaki bodur elmalar pazarlarda yerini aldı. Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı Köyü’nde bulunan meyve bahçesinde kiraz hasadının ardından şimdi de elma hasadına geçildi. Üç bin 300 dönümlük arazide yıllık altı-yedi bin ton civarında elma yetiştiriliyor, Niğde ve İstanbul’a gönderilerek, Pazar ve marketlerde satışa sunuluyor. 250 bin elma ağacının bulunduğu bahçede henüz hedeflenen rakama ulaşılamadığı ifade edilse de, gerek istihdam açısından gerekse verim açısından yüzler gülüyor. Entegre meyvecilik tesislerinin kurucusu ve aynı zamanda Halkla İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Ünal, ‘’Ne yazık ki işçi bulamıyoruz, işsizim diyen gelsin iş verelim. Bahçemizde şu an itibarı ile yüz elli kişi çalışmaktadır. Yıllık bazda altı yedi bin ton civarında elma yetiştiriyoruz. Şu an itibarı ile hedeflenen nihai rakama ulaşamadık ama on beş bin ton üretimi hedefliyoruz. Hem yöre insanının ekonomik durumu daha da yükselecek hem de daha fazla üretim yaparak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine girdi sağlayacağız” dedi. 
Elma hasadının sona yaklaşıldığı Kabalı Meyvecilik Tesisleri’nde elma üretiminin yanı sıra,  hasat edilen elmalardan çocuk maması, meyve suyu üretimi ve ayrıca doğal ortamlarda organik şekilde elma sirkesi de yapılıyor. Tanıtım amacıyla, çevre köylerde elma yarı fiyatına satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Meyve Hasadı
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