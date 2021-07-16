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Meydan Restoran açıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde düzenleme çalışmaları tamamlanan Kent Meydanı ile birlikte Restoran da hizmete açıldı.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:40
Meydan Restoran açıldı

Açılışta, Kaymakam Hüseyin Kaptan, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, kurum amirleri, vatandaşlar katıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında yapımını tamamladığımız Sosyal Tesisimizi Sayın hemşehrilerimizin katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. Yeni Sosyal tesisimizle ilçemiz de bir yeniliğe daha imza attık. Belediye Sosyal Tesisimiz, Nezih ortamı, geleneksel damak zevklerine hitap eden lezzetli menüsü, kaliteli ve hızlı servisiyle hizmet vererek güvenli gıda konusunda alanında öncü olacaktır’’ dedi. 

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Meydan Restoran Açıldı
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