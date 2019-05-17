Meydan düzenlemesi

Yerköy ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen Ferhat Yılmaz, ilk icraatlarından birisini daha hayata geçirmek üzere başlattığı çalışmalara hız verildi. Resmi törenlerin yapıldığı alanda çalışmaların yenileme ve çevre düzenlemesi şeklinde sürdürüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Tören alanımızdaki yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Personellerimizle birlikte ilçemiz için çalışıyor, hayallerimizi hep birlikte gerçekleştiriyoruz’’ dedi.