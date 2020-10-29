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Meydan düzenlemesi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından görevine başladıktan sonra Meydan Yeri'nde yapılan düzenleme çalışmalarını denetledi.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:37
Meydan düzenlemesi

Köse, Covid-19 tedavisinin Yozgat ve Ankara şehir hastanesinde yapıldığını, sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini belirterek,  "Bu hastanelerimizde görev yapan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.  Köse, vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına en azami şekilde uyulmasını istedi. Meydan Yeri'nde başlatılan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Köse, "Biran önce çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Vatandaşımıza trafik sorunu yaşatmamak için çalışmalarımızı etap etap sürdürüyoruz. Önce belediye binamızın yan tarafını tamamladık. Şimdi de belediye binamız ile saat kulesi arasında çalışma yapıyoruz, ardından da saat kulesi, Dörtyol kavşağına kadar olan kısmı yapacağız" diye konuştu.  Köse, çalışma tamamlandıktan sonra caddenin modern bir görünüme kavuşacağını anlatarak, "Bu bölgede yağmur suyu ve içme suyu şebekesini yeniliyoruz. Altyapı tamamlandıktan sonra üstyapıyı tamamlayıp ışıklandırma yaparak, modern bir görünüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Meydan Düzenlemesi
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