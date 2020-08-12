Meydan düzenlemesi

SORGUN Belediyesi, ilçesinin farklı bölgelerinde başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiği söyledi. Başkan Ekinci, ‘’Bir yandan günlük işlerimizi yaparken diğer yandan da Sorgun'un çehresini değiştirecek projelerimizi sürdürüyoruz. Şakir Efendi Şehir Meydanında ekiplerimiz aralıksız çalışıyorlar. Zemin için kullandığımız 40x60 ölçüsünde Begonit taşların döşeme işlemini yapan ekiplerimiz çok kısa bir zaman sonra Sorgun'u yeni meydanına kavuşturacaktır’’ dedi.