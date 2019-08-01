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Mevzuat Eğitimi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Mevzuat Eğitimi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Mevzuat Eğitimi

Oda Başkanı Üzeyir Arslan, TOBB Meybem şirketi organizasyonunda bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin galericilik belgesi aldığını belirterek, söz konusu yönetmelikle ilgili yapılacak olan bilgilendirmenin önemine dikkat çekti. Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ile konunun uzmanları tarafından, katılımcılara yönetmelikle ilgili mevzuat eğitimi, bilgi sistemi hakkında uygulamalı teorik eğitim verildi. Eğitim sonunda Galericilik yapan işletmelerin soruları cevaplandırıldı. 

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