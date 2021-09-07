Mevsimliklerin ekmek kavgası

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden İlkbaharla birlikte yorganını sırtlayıp, bindikleri kamyonların römorkunda tüm aile fertleriyle birlikte tarım ve ormanlık alanlarda çalışmak üzere yola çıkan mevsimlik tarım işçileri, yakıcı güneşin karşısında alın terlerini toprakla buluşturmak suretiyle ekmeklerini kazanmaya devam ediyor.

Nisan ayının başlarında Yozgat’a göç eden aileler, tarım alanlarına yakın bölgelerde, İl Özel İdaresi tarafından önceki yıllarda kurulan ‘tarım çadırlarına’ yerleşirken, kimileri de ormanlık alanların kenarlarına kendi kurdukları çadırlarda yerleşip, yaşam mücadelesi veriyor. Elde edilen verilere göre önceki yıllarda 10 bin civarında tarım işçisi Yozgat’taki tarım alanlarında çalışmak üzere Yozgat’a gelirken bu yıl Covid19 salgını, kuraklık gibi nedenlere bağlı olarak 4 bin 500 civarında bir ailenin geldiği belirtildi. Yozgat’taki tarım çadırlarına yerleştirilip, sağlık kontrolleri yapılan tarım işçisi aileler, tarım alanlarında çapa yapıp, ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor. Eli iş tutunlar tarım alanlarında çalışırken, daha küçük olanlar çalışanların suyunu taşıyarak, katkı sağlıyor. Yaşlılar da çadırlarda kalıp, çadırların bekçiliğini yapıyor.

ODUN KÖMÜRÜ

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinden başlayıp, Akdağmadeni, Sorgun, Saraykent, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ilçelerini kapsayan bölgedeki ormanlık alanlarda ise, özellikle Mardin ve Diyarbakır’dan gelen kadın, kız, çocuk, genç, yaşlı aileler, ormanlık alanlara yakın bölgelere kurdukları çadırların hemen yakınında ocaklar oluşturup, kavurucu sıcağa aldırış etmeden, ekmeklerini kazanabilmek için ter döküyor. Meşe odunlarından mangal kömürü üretiminde gece gündüz çalışan aileler, güneşin kavurucu sıcağı altında bir taraftan da ormanlarda gençleştirme çalışması yapıyor, çıkan meşe ağaçları yaktıkları ocaklarda mangal kömürüne dönüştürülüyor. Yozgat il genelinde 30 civarında meşe kömürü üretim ocağının bulunduğu belirtilerek, yaklaşık 10 bin ton civarında yıllık meşe kömürü üretimi yapılıyor. Ocaklarda bin civarında yetişkinin çalıştığı, aileleriyle birlikte gelmeleri nedeniyle çocuklarla birlikte meşe odununu kömüre dönüştürerek, ekmek yiyenlerin sayısının 4-5 bini bulduğu anlatıldı. Üretilen meşe kömürü, yurdun her bölgesine gönderilirken, Antalya, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerden daha fazla talep geliyor. Nisan ayının ilk haftasından başlanılan çalışmalar Kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. 12 ton odundan ancak 4 ton civarında bir kömür elde edilebiliyor. Bir taraftan kavurucu sıcaklar, diğer taraftan yanan ocakların sıcaklığına rağmen gece gündüz demeden alın teri dökerek, ekmek kavgası veren aile fertlerinin mesaileri günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Gün boyu ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden yetişkinleri, küçük çocuklar kenardan izleyip, gelecek hayallerini belki de bir gün ocak üzerine çıkmak şeklinde kuruyor.

JANDARMADAN TAKİP

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarım ve ormanlık alanlarda çalışmak üzere gelen mevsimlik işçi ve ailelerin konakladığı bölgelerde, Jandarma Devriye ekiplerince ziyaretler yapılıyor. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, ziyaret esnasında işçiler ve aileleri ile sohbet eden güvenlik mensupları, güvenlik ve diğer ihtiyaçları konusunda bilgiler almaya devam ediyor. Yapılan ziyaretlerde Covid19 salgın hastalığına karşı alınması gereken tedbirler kapsamında temizlik-maske-mesafe kuralları konusunda bilgilendirme yapılırken, çocuklara da oyuncaklar hediye ediliyor.