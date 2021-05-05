Mevsimlikler gelmeye başladı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat’a her yıl tarım alanlarında çalışmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin yeni sezon öncesi yolculuğu başladı. Her yıl 5 bine yakın ailenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerden göç ederek geldiği Yozgat’ta Valilik tarafından kurulan geçici barınaklara yerleşmeye başlayan tarım işçileri, aileleriyle birlikte sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevsimlik tarım işçisi seyahat izin belgesi ile ilgili duyuruda bulunarak, tarım işçilerinin belgelerini e-devlet üzerinden de alabileceklerini belirtti. Duyuruda, ‘’Mevsimlik Tarım işçisi Seyahat izin Belgesini İlçe Tarım Müdürlüklerine uğramadan https://edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. İzin onay/ veya red yine sistem üzerinden tarafınıza sms olarak iletilecektir’’ denildi. İçişleri Bakanlığı tarafından, Covid19 tedbirleri kapsamında iller arası yolculuk için seyahat izni şartı getirildi. Mevsimlik tarım işçisi olarak başka illere çalışmaya gidecek vatandaşlar, bağlı bulundukları tarım müdürlüklerine giderek seyahat izin belgesi alabildikleri gibi, e-devlet üzerinden de izin belgelerini alabiliyorlar. Yozgat’a ilk mevsimlik tarım işçileri Yerköy ilçesine gelmeye başlaması üzerine sağlık ekipleri de harekete geçti. Ekipler, tarım işçilerinin ateşlerini ölçüp maske dağıtarak semptom sorgulama takiplerini yaparken, mevsimlik işçilere korona virüse karşı nasıl korunacaklarına ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıyor.