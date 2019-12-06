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Mevsimin ilk karı düştü

YOZGAT'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Mevsimin ilk karı düştü

YOZGAT'ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Mevsimin ilk karı düştü

Kentte önceki gün öğle saatlerine başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle şehrin yüksek kesimleri beyaza kaplandı. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve belediyenin karla mücadele ekipleri, yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.  Kar yağışının gecikmesi nedeniyle henüz ilkbahar havasında boy gösteren çiçekler üzerine yağan kar ilginç görüntü oluşturdu. Hayvanlar ise kar yağışı ile çaresiz kaldı. Vatandaşlardan Ali Aydoğdu, kar yağışından çok mutlu olduklarını söyledi. Aydoğdu, Yozgat'a kar yağışının geciktiğini belirterek, "Susuzluk sorunu vardı, barajlardaki su seviyesi giderek azalıyordu. İnşallah kar kesilmeden yağar" dedi.  Şakir Albayrak da "Bizim memleketimiz kar memleketi, karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu. 

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Mevsimin Ilk Karı Düştü
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