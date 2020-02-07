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Mevlit okutuldu, kurban kesildi

YOZGAT’ta, son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylara karşı mevlit okutuldu, dua edildi ve kurban kesildi.

Mevlit okutuldu, kurban kesildi

YOZGAT’ta, son günlerde Türkiye'de yaşanan olaylara karşı mevlit okutuldu, dua edildi ve kurban kesildi.

07 Şubat 2020 Cuma 03:43
Mevlit okutuldu, kurban kesildi

Yozgat'ta Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti mevlit okundu, İl Müftüsü Salih Sezik ve emekli öğretim üyesi Ali Şakir Ergin tarafından dua edildi ve kurban kesildi. Vali Kadir Çakır, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi.  Çakır, ‘’Allah hayırlarımızı kabul etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi. Çakır, "Allah içeride ve dışarıdaki düşmanlarımızı bertaraf etsin. Bütün afetlerden milletimizi korusun. O niyetle Allah'a yalvarış ve duada bulunduk. İnşallah kabul eder. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı milletimizi korusun" diye konuştu. Mevlit programına, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı. 

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Mevlit OkutulduKurban Kesildi
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