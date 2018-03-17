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Mevlit okutulacak

YOZGAT İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı tarafından Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü ve Afrin şehitleri için bugün mevlit okutulacak.

Mevlit okutulacak

YOZGAT İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı tarafından Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü ve Afrin şehitleri için bugün mevlit okutulacak.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Mevlit okutulacak

Yozgat İmam Hatip Mezunları Vakfı tarafından şehitler için Büyük Cami’de bugün ikindi namazı öncesi mevlit okutulacağı ve dualar edileceği bildirildi.
Vakfı Başkanı Nazmi Çevik, tüm Yozgat halkını mevlide davet etti.

Son Güncelleme: 16.03.2018 17:25
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