Mevlit okutulacak

Yozgat İmam Hatip Mezunları Vakfı tarafından şehitler için Büyük Cami’de bugün ikindi namazı öncesi mevlit okutulacağı ve dualar edileceği bildirildi.

Vakfı Başkanı Nazmi Çevik, tüm Yozgat halkını mevlide davet etti.