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Mevlit okuttular

14 Aralık 2016 Çarşamba 05:57
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Yozgat Ülkü Ocakları tarafından İstanbul'da düzenlenen terör saldırısı şehit düşen polisler için mevlit okutuldu.

Mevlit okuttular
Ülkü Ocakları, İstanbul'da şehit düşen polisler için Büyük Cami'de ikindi namazına müteakip mevlit okutttu.
Büyük Cami'de gerçekleşen mevlit etkinliğinde Yozgatlı vatandaşlar şehitlere dua ve fatihalar gönderdi.
Ülkü Ocağı mensubu gençlerde vatandaşlara çikolata ikramında bulundu. 
Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, şehit düşen polislere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Duran Küçükduman, Türkiye'yi hedef alan hainlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağını beyan ederek, "milletin her ferdi devletin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canını vermeye hazırdır" diye konuştu.
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