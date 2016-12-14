Mevlit okuttular

Ülkü Ocakları, İstanbul'da şehit düşen polisler için Büyük Cami'de ikindi namazına müteakip mevlit okutttu.

Büyük Cami'de gerçekleşen mevlit etkinliğinde Yozgatlı vatandaşlar şehitlere dua ve fatihalar gönderdi.

Ülkü Ocağı mensubu gençlerde vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, şehit düşen polislere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.