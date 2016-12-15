AK Parti İl Başkanı Lekesiz, tüm Yozgatlı vatandaşları Cuma günü, Cuma namazı öncesi okunacak mevlide davet etti.

İl Başkanı Lekesiz, Türk Milleti’nin tarih boyunca nice saldırılara mertçe ve yiğitçe karşı durduğunu ve bu cinayetler karşısında metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı başardığını söyleyerek, “Milletimiz huzur, barış ve kardeşliğine kasteden, tuzak kuranlara hiçbir zaman fırsat vermemiştir” dedi.





Harun Lekesiz, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden gelineceğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurgulayarak.

Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla veren bir milleti yolundan hiçbir güç döndüremeyecektir” diye konuştu.



