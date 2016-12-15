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Mevlide davet

15 Aralık 2016 Perşembe 05:29
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AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, hain terör saldırıları sonucu şehit olan polisler için Cuma namazı öncesi AK Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak Büyük Cami’de mevlit okutacaklarını bildirdi.

Mevlide davet
AK Parti İl Başkanı Lekesiz, tüm Yozgatlı vatandaşları Cuma günü, Cuma namazı öncesi okunacak mevlide davet etti.
İl Başkanı Lekesiz, Türk Milleti’nin tarih boyunca nice saldırılara mertçe ve yiğitçe karşı durduğunu ve bu cinayetler karşısında metanetli, ferasetli, soğukkanlı ve iradeli olmayı başardığını söyleyerek, “Milletimiz huzur, barış ve kardeşliğine kasteden, tuzak kuranlara hiçbir zaman fırsat vermemiştir” dedi.

Harun Lekesiz, ülke ve millet olarak, terörün, terör örgütlerinin, teröristlerin ve onların arkalarındaki güçlerin üstesinden gelineceğinden kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurgulayarak.
Bu saldırılar, bizim şevkimizi ve kararlılığımızı törpülemek yerine, tam tersine daha da keskinleştiriyor. Mücadelesini, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla veren bir milleti yolundan hiçbir güç döndüremeyecektir” diye konuştu.

Lekesiz, istiklal ve istikbalimiz uğrunda; vatan, millet, barış, huzur, din ve mukaddesat için can veren tüm şehitleri rahmetle andığını da sözlerine ekleyerek, “15 Temmuz gecesinde canlarını milletin hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara meydan okuyarak, canlarını aziz milletimize siper eden aziz şehitlerimizi 10 aralık gecesi Gencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda feda eden, kahraman polis şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm hemşerilerimizi 16 Aralık 2016 Cuma günü Büyük Cami’deki mevlidimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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