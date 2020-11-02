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Mevlid-i Nebi etkinliği

ÇANDIR İlçe Müftülüğü, 2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Gençlik Buluşması’ etkinliği düzenledi, 4-6 yaş Kur’an Kursları ziyaret edildi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:17
Mevlid-i Nebi etkinliği

Müftülük Gençlik Merkezinde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, gençlerle bir araya gelerek, sohbet etti. Müftü Yılmaz, gençlere peygamber sevgisini aşılamak, onu anlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Peygamber efendimizin hayatı ve gençliğe verdiği önem gibi konularında bilgilendirmede bulundu. Program sonunda etkinliğe katılan gençlere çeşitli hediyeler verilerek yemek ikramında bulunuldu. ‘Hz. Peygamber ve Çocuk’ temalı etkinliğe İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal ile birlikte katıldı. Minik öğrencilere Hz. Peygamberi tanıtmak ve onun ahlakını anlamalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kurs Öğreticisi Yasemin Pilavcı tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler öğrencilere takdim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Mevlid-i Nebi Etkinliği
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