Mevlid-i Nebi çocuk etkinliği

İl Müftüsü Ali Gülden’in katılımıyla gerçekleşen programda Hüseyin Gonca gül ve 4 kişilik ekibi 4-6 yaş Kuran Kursa öğrencileriyle etkinlikler yaparak eğlendiler. Çocuklar için ‘Canım Peygamberim’ yazılı balonlar bastırdıklarını ifade eden İl Müftüsü Ali Gülden, ‘’ Bu programı, Kuran Kurslarında Allah’ı, peygamberi, dini, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi öğrettiğimiz çocuklarımızı neşe ve eğlence ortamında bir araya getirerek, Peygamberin doğumunun şuur ve ruhlarında bir iz, bir anı olsun hedefiyle gerçekleştiriyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•