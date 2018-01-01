Mevlana Anıldı

Aydıncık ilçesinde düzenlenen Mevlana’yı anma ve kültür etkinlikleri kapsamında, şiirler okundu, ney dinletisi, ilahiler ve semah gösterisi sergilendi. Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Mustafa Karaçalı, Sakarya şiirini okuması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Aydıncık Kaymakamı Yavuz Akyol, gösteriyi hazırlayan ekibe teşekkür etti. Kaymakam Akyol, gösteri çok beğendiğini, Mevlana ile güzel Konya’nın havasını salondaymış gibi hissettirildiğini ifade etti. Akyol, Hazreti Mevlana’nın felsefesi ile anlayışının bütün dünyada anımsandığını, ’Ne olursan ol yine gel’ sözünün içeriğinin aslında insanlık için büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Akyol, ‘Mevlana’yı anlamak için eserlerini bol bol okuyarak faydalanmamız gerekir. İlçemizde bu gibi Sosyal ve Kültürel etkinliklerin daha yaygın olması için ilgili kurumlarımızda emek ve çaba harcamasını istiyoruz’ dedi.