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METRUK YAPILAR YIKILIYOR

YOZGAT İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde bulunan metruk binaların yıkımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

08 Aralık 2020 Salı 00:21
METRUK YAPILAR YIKILIYOR

 Çayıralan ve Çandır İlçelerinde, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen alan taramasında tespit edilen metruk binaların yıkımıyla ilgili 30 gün süre verildi.  Tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu kaydedildi.  Çayıralan ilçesinin Güzelyayla Köyünde 2, Avşaralanı bir metruk binanın yıkımı kararlaştırıldı. Çandır ilçesinin Kozan Köyünde bir, Büyükkışla Köyünde ise 7 metruk binanın tespiti yapılarak, yıkımı için 30 gün süre verildi. Binaların sahipleri tarafından yıkılmaması halinde İl Özel İdaresi tarafından yıkımlarının yapılacağı bildirildi.

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METRUK YAPILAR YIKILIYOR
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