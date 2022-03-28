Metruk binalara gözaltı

Asayiş ve güvenlik yönünden tehlike arz eden metruk binalara yönelik Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Belediye ekipleri tarafından 112 metruk bina tespit edilirken, bu binaların yüzde 66’sının yıkımı tamamlandı. Vatandaşların şikayetleri, mahalle muhtarlarının müracaatları ve yapılan tespit çalışmaları neticesinde hem Asayiş yönünden hem de vatandaşların can kaybına neden olabilecek olan metruk binaların bu sene içerisinde tamamının yıkılacağı belirtildi. 3194 sayılı Belediye İmar Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca yıkılan metruk binalar belediye tarafından ıslah ediliyorlar. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Vatandaşlar metruk binalar için bizzat gelerek belediyeye başvuruda bulunduklarını, ayrıca muhtarlat aracılığı ile de tehlike arz eden metruk binaların tespitinin yapıldığını söyledi. geçtiğimiz yıl içerisinde 112 metruk bina tespit ettiklerini hatırlatan Köse, belediye ekipleri tarafından bu binaların yüzde 66’lık kısmının yıkılarak ıslah edildiğini vurguladı. Vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve asayiş yönünde de sıkıntı yaratan bu metruk binalar üzerinde çalışmaların bu yıl içerisinde de devam edeceğinin altını çizen Köse, ‘’Yozgat’ta bu binaların yıkımı metruk binaların asayiş, güvenlik ve kötü amaçlı bir şekilde kullanılması engellenirken aynı zamanda görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyoruz’’ dedi.