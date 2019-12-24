METRUK BiNALAR YIKILIYOR

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, tespit edilen binaların belirli aralıklarla yıkılarak, çevresinde oluşturduğu risklerin böylelikle giderilmiş olacağını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Metruk binaların tespiti ve yıkımının yanı sıra ilçemizde kaçak yapılaşmaya da geçit vermeyen belediyemiz yapmış olduğu denetimlerde kanun dışı yapılaşmanın belirlendiği binalarda da yıkım işlemlerini yapmaktadır. Vatandaşlarımızın Ruhsatsız ve kaçak yapılaşma konusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Fen İşleri Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilirler’’ dedi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Diğer taraftan, Akdağmadeni Belediyesi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilerek, Seyrantepe Mahallesinde çevre düzenleme çalışmalarını başlattı. Özellikle mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, 75. Yıl Cumhuriyet ilk ve ortaokulu çevresini daha güvenli, düzenli bir hale getirmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

