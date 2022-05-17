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Metruk binalar yıkılıyor

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, metruk binaların yıkımına başlandı.

17 Mayıs 2022 Salı 00:18
Metruk binalar yıkılıyor

13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliği’nde bulunan “Binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” maddesine göre Çokradan Mahallesinde bulunan metruk binaların yıkımına başlandığına değinen Belediye Başkanı Ömer Codar, “İnsan sağlığını, can ve mal güvenliği ile çevreyi korumak esaslı olarak başladığımız metruk bina yıkımlarımıza ilerleten günlerde devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi


 

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METRUK BiNALAR YIKILIYOR
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