Metruk binalar yıkıldı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçe merkezinde terkedilmiş, korumasız, yıkık metruk binaların uyuşturucu kullananların meskeni haline geldiğini hatırlattı.

Başkan Açıkel, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3,5 yıl içerisinde yaklaşık 10 metruk binanın yıkımını tamamladıklarını söyledi.

Açıkel, ‘İlçemizin çeşitli noktalarında sahipleri tarafından boşaltılmış, kullanılmayan bazı yapıların içerisinde keyif verici madde kullanıldığı, bazı kişilerin guruplar halinde toplandığı yönünde şikayetler değerlendirdik. Mülk sahiplerinin de rızası ile bu yapıların yıkımı ve temizlik işlemi belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir’ dedi.