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Metruk binalar yıkıldı

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beldesinde metruk binalar yıktırılarak, temizlik çalışması yapıldı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:47
Metruk binalar yıkıldı

Beldede görüntü kirliliği ile birlikte vatandaşlar açısından tehlike arz eden kaderine terk edilmiş yapıların yıkımı için önce bina sahipleri uyarıldı. Daha sonra belediye ekipleri, belde içerisindeki tüm terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş metruk binalarının yıkımını yapıp, temizlik çalışması yürüttü. Başkan Ünal, ‘’Mezarlık için gelen araçlara otopark düzenlemesinin yanı sıra bay bayan lavaboları bay bayan mescidi ve kazma kürek gibi malzemeler için mezarlık malzeme odası yapımına havaların düzelmesi ile birlikte başlandı’’ dedi. Başkan Oğuz Ünal, Sağlık Ocağı önü ile eski okul bölgesindeki yıkılan binaların yerine beldemize yakışır bir çocuk parkı planladıklarını sözlerine ekledi. 

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Metruk Binalar Yıkıldı
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