Metruk bina yıkıldı

Belde halkının korkulu rüyası haline gelen, atıl, viraneye dönen binanın, yeni öğretim yılı başlamadan önce yıkılması yönündeki talepler belediye tarafından değerlendirildi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, öğrencilerin, çocukların binanın yanındaki yolu kullandığını, evin kenarında da oyun oynadıklarını hatırlattı. Başkan Ünal, ‘Binanın her an uçma tehlikesi vardır. Belediye olarak yapmış olduğumuz uyarılara rağmen bina sahibi yıkım yapmaması nedeniyle biz belediye olarak yıkım kararı alıp, kararı uygulamaya koyduk’ dedi.