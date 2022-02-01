Meteoroloji yine uyardı

Geçtiğimiz hafta da Yozgat için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji bu haftada yine Yozgat ile birlikte 46 ili uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarılırken, yurt genelinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus gibi olumsuzluklar içinde dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarısı yapılan iller ise şu şekilde; Yozgat, Bu iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasta, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Ordu, Rİze, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Şırnak, Ardahan, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce var.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.