Meteoroloji uyardı!

YOZGAT Valiliği, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre yaptığı açıklamada, Yozgat’ın bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Yağışlı sistemin, Yozgat ve çevresinde Cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar mevsim normalleri civarı ve biraz altında seyredeceği, Cuma gününden itibaren hissedilir derecede artacağı ve mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.