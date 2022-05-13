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Meslektaşımızın acı günü

Anadolu Ajansı Yozgat İl Temsilcisi olarak görev yapan Ömer Ertuğrul’un babası PTT’den emekli Kemal Ertuğrul, Lök Köyünde toprağa verildi.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:57
Meslektaşımızın acı günü

Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul’un cenazesi Lök Köyünde defnedildi. Anadolu Ajansı Yozgat İl Temsilcisi Ömer Ertuğrul ve emekli Baş Komiser İhsan Ertuğrul, Adnan Tur sahibi, Adnan ile Atilla Ertuğrul’un babaları Kemal Ertuğrul (79) bir süredir tedavi gördüğüm Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Ertuğrul’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Cenaze namazına; Ertuğrul ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, bazı kurum müdürleri, Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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