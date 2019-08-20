Meslektaşımız veda etti

İnci Düğün Salonu’ndaki törende genç çiftin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse kıydı. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’in de katıldığı düğün töreninde, Büşra Nur Uyar’ı mesai arkadaşları, meslektaşları, seçkin bir davetli topluluğu da yanız bırakmadı. Yozgat Haber Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü görevini yürüten Büşra Nur Uyar, eşinin görevi nedeniyle Yozgat’tan ayrılmasına bağlı olarak evlilik izni sonrasında, Yozgat’taki mesleki faaliyetine nokta koyacağını, son köşe yazısında okurlarına duyurdu. İleri Gazetesi olarak, Büşra Nur Uyar ve Ali Cansever çiftine sağlıklı, mutlu bir ömür boyu sürecek birliktelik diliyoruz.