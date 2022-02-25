Meslektaş buluşması

Gülaylar İlkokulu'nu ziyaret eden Şerefli, meslektaşları ile bir araya geldi. Fırsat buldukça okulları ziyaret ettiğini belirten Şerefli, “Okul ziyaretlerinizde öğretmenlerimizle, okul idarecilerimizle ve çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimizde görüş alış verişinde bulunarak istek ve talepleri dinliyoruz. Öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın bizim için fikirleri oldukça önemli. Bu sebeple bulduğumuz her fırsat okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerimizle, idarecilerimizle ve çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Ayrıca Gülaylar ilkokulumuza yapmış olduğumuz ziyarette okul müdürümüz Ali Ece Bey'e ve meslektaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

