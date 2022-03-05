Meslektaş buluşmaları

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslektaşları ve eğitim çalışanları ile bir araya gelen Şerefli, "Meslek Kanunu, 3600 ek gösterge, sözleşme öğretmen ve memur, öğretmenlik karıyer basamakları, sendikal gündem konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şerefli, yapmış olduğu ziyarette hoş sohbetlerinden dolayı meslektaşlarına ve eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

