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Meslektaş buluşmaları

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli okul ziyaretlerine devam ediyor.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:21
Meslektaş buluşmaları

 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meslektaşları ve eğitim çalışanları ile bir araya gelen Şerefli, "Meslek Kanunu, 3600 ek gösterge, sözleşme öğretmen ve memur, öğretmenlik karıyer basamakları, sendikal gündem konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. 
Şerefli, yapmış olduğu ziyarette hoş sohbetlerinden dolayı meslektaşlarına ve eğitim çalışanlarına teşekkür etti. 
 

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