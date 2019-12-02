Meslekleri tanıyorlar

Yozgat Lisesi mezunu olan İnşaat Mühendisi Servet Ersoy, Fen sınıfı öğrencilerine mesleğini anlatırken, İnşaat Mühendisliğinin insanlığın var olduğu andan başlayıp, kıyamete kadar devam edecek olan meslek dalı olduğunu söyledi. Yıllar sonar öğrencilik yıllarını hatırladığını dile getiren Ersoy, ‘’Yıllar sonra öğrencilik yıllarım anımsadım çok duygulandım. Bu vefa davetine yıllar önce eğitim hayatında bizlere emeği geçen Başta Okul Müdürü Mustafa Telli Hocama ve tüm Yozgat Lisesi öğretmenlerime minnetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.