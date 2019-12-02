Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106904
ALTIN
269.995
DOLAR
5.7397
STERLİN
7.4248
EURO
6.3243
Flaş Haber
Sporcular kaza yaptı
Kapat

Meslekleri tanıyorlar

YOZGAT Lisesi Fen sınıfı öğrencilerine İnşaat Mühendisliği mesleği anlatıldı.

Meslekleri tanıyorlar

YOZGAT Lisesi Fen sınıfı öğrencilerine İnşaat Mühendisliği mesleği anlatıldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Meslekleri tanıyorlar

Yozgat Lisesi mezunu olan İnşaat Mühendisi Servet Ersoy, Fen sınıfı öğrencilerine mesleğini anlatırken, İnşaat Mühendisliğinin insanlığın var olduğu andan başlayıp, kıyamete kadar devam edecek olan meslek dalı olduğunu söyledi. Yıllar sonar öğrencilik yıllarını hatırladığını dile getiren Ersoy, ‘’Yıllar sonra öğrencilik yıllarım anımsadım çok duygulandım. Bu vefa davetine yıllar önce eğitim hayatında bizlere emeği geçen Başta Okul Müdürü Mustafa Telli Hocama ve tüm Yozgat Lisesi öğretmenlerime minnetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Meslekleri Tanıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koltuk el değiştirdi
Koltuk el değiştirdi
Saatli sulama dönemi
Saatli sulama dönemi
COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
Trüf Ormanı kuruluyor
Trüf Ormanı kuruluyor
Sabah Namazında buluştular
Sabah Namazında buluştular
Havalimanı hız kesmiyor
Havalimanı hız kesmiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim