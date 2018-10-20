Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275

Mesleki gelişim için kurs

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından din görevlilerinin mesleki yönden geliştirilmesi amacı ile 160 saatlik hizmet içi ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Kursu’ gerçekleştirildi.

Mesleki gelişim için kurs

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından din görevlilerinin mesleki yönden geliştirilmesi amacı ile 160 saatlik hizmet içi ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Kursu’ gerçekleştirildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
13 Okunma
Mesleki gelişim için kurs

22 din görevlisi tabi tutuldukları kurs sonrası İl Müftüsü Salih Sezik, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ve Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Görevlisi Mehmet Deniz Karakurt’un yer aldığı heyet önünde sınava tabi tutuldu.  Mesleki yönden bilgilerin kalıcı olması ve geliştirilmesi için 160 saatlik kurs gören din görevlileri sınava tabi tutuldu. İl Müftüsü Salih Sezik, kurs sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, din hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yürütülebilmesi için personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleği ile ilgili yeni gelişmelere uyumunu sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Din hizmetlerinin alt hizmet başlıklarından biri ve en önemlisi olan cami içi din hizmetlerinin etkin yürütülmesinde Kur’an tilaveti, imamlık-müezzinlik becerisi, hutbe-vaaz hazırlama ve sunma becerisi gibi alanların etkisi dikkate alınarak programda bu alanlara daha fazla yer verilmiştir. Aynı şekilde vatandaşlarımızın dini ve sosyal hayatlarında karşılaşacakları manevi sorunlara din görevlilerinin çözüm bulmaları noktasında daha donanımlı ve bilgili hale gelmeleri için temel dini bilgiler alanına da programda ayrıca vurgu yapılmıştır. Görevlilerimizin geçmiş eğitim yaşantılarında elde etmiş oldukları bilgi ve becerilerin daha da geliştirilmesi, teorik bilgi ve pratik ile ilgili din hizmetlerinin gerektirdiği donanıma sahip olmaları, görev mahallerindeki din hizmetleri ile ilgili uygulamaları tanımaları, bilmeleri gerekmektedir.”

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Müşavir ziyaretlerde bulundu
Müşavir ziyaretlerde bulundu
Muhtarlar günü kutlandı
Muhtarlar günü kutlandı
Derelerin üzeri açılıyor
Derelerin üzeri açılıyor
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK
Silah kaçakçılığı
Silah kaçakçılığı
Eğitim Kurslarına devam
Eğitim Kurslarına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim