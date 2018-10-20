Mesleki gelişim için kurs

22 din görevlisi tabi tutuldukları kurs sonrası İl Müftüsü Salih Sezik, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu ve Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Görevlisi Mehmet Deniz Karakurt’un yer aldığı heyet önünde sınava tabi tutuldu. Mesleki yönden bilgilerin kalıcı olması ve geliştirilmesi için 160 saatlik kurs gören din görevlileri sınava tabi tutuldu. İl Müftüsü Salih Sezik, kurs sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, din hizmetlerinin etkin, verimli, kaliteli ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yürütülebilmesi için personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleği ile ilgili yeni gelişmelere uyumunu sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Din hizmetlerinin alt hizmet başlıklarından biri ve en önemlisi olan cami içi din hizmetlerinin etkin yürütülmesinde Kur’an tilaveti, imamlık-müezzinlik becerisi, hutbe-vaaz hazırlama ve sunma becerisi gibi alanların etkisi dikkate alınarak programda bu alanlara daha fazla yer verilmiştir. Aynı şekilde vatandaşlarımızın dini ve sosyal hayatlarında karşılaşacakları manevi sorunlara din görevlilerinin çözüm bulmaları noktasında daha donanımlı ve bilgili hale gelmeleri için temel dini bilgiler alanına da programda ayrıca vurgu yapılmıştır. Görevlilerimizin geçmiş eğitim yaşantılarında elde etmiş oldukları bilgi ve becerilerin daha da geliştirilmesi, teorik bilgi ve pratik ile ilgili din hizmetlerinin gerektirdiği donanıma sahip olmaları, görev mahallerindeki din hizmetleri ile ilgili uygulamaları tanımaları, bilmeleri gerekmektedir.”