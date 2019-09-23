Mesleki Eğitime mali destek

Yozgat, Sivas ve Kayseri illerini kapsayan bölgede, imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi, çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapılarının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı kaydedildi. Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’nın amacı çerçevesinde iki öncelik belirlendiği, bunlardan birincisinin ‘Mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapısının, sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat, eğitim materyalleri ve insan kaynağının geliştirilmesi’ olduğu kaydedildi. İkinci öncelik ise, ‘İmalat sanayi, hizmet sektörü, çatı kuruluşlar ile mesleki eğitim kurumları arası işbirliğinin artırılması’ olarak belirlendiği bildirildi. Mesleki Eğitim Mali Destek Programının toplam bütçesinin 9 milyon lira, Asgari/Azami Destek Miktarının ise 150 bin lira ila 750 bin lira arasında olduğu açıklandı. Asgari/Azami Destek Oranının yüzde 25 ila yüzde 90 olarak duyurulduğu programın proje süresi 18 ay olarak belirlendi. 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan başvuru programının ortaklık ve iştirakçi modelleri başvuru rehberinde detaylı olarak anlatıldığı bildirildi. KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 11 Kasım 2019 saat 23:50 olarak belirlendi. Proje başvuru taahhütnamelerinin Ajansa teslim edilmesi için son tarihin ise 18 Kasım 2019 saat 17.00 olduğu duyuruldu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Yozgat, Kayseri, Sivas illerinde 2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı bilgilendirme toplantıları düzenleneceği, açıklandı. Buna göre Yozgat’ta ilk toplantının 27 Eylül 2019 tarihinde saat 09.30’da Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılacağı, ikinci toplantısın ise aynı gün saat 15.30’da Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği öğrenildi. Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı proje hazırlama eğitimlerinin düzenleneceği de kaydedildi. Mesleki Eğitim Programı için uygun başvuru sahibi /ortak/ iştirakçi kurumlardan yapılacak başvurulara öncelik verilerek, proje hazırlama eğitimleri için 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat 12:00’a kadar başvuru yapabileceği duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, görevli uzmanlarla projeleri ile ilgili görüşebilmeleri için teknik yardım masaları kurulacağı, teknik yardım masalarının kurulacağı yerler ile tarihleri ve katılımcı başvuru formunun Ajans internet sitesinde duyurulacağı anlatıldı.